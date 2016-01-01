انفجار ضخم يهز مدينة كاندية اليونانية

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صورة الخبر: انفجار ضخم يهز مدينة كاندية اليونانية
انفجار ضخم يهز مدينة كاندية اليونانية

أفادت وسائل إعلام محلية يونانية، بوقوع انفجار ضخم في أحد مرافئ مدينة كاندية الواقعة في جنوب اليونان.

من جانب آخر ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، حيث انفجر جزء من سفينة راسية بالمرفأ.

وقالت شبكة "إي.آر.تي" المحلية إن الانفجار وقع في غرفة المحرك الرئيسية للسفينة، وأصاب 4 من طاقمها، أحدهم في حالة حرجة.

المصدر: وكالة "سبوتنك" الروسية

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