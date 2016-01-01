بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 ويتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا



نادي بايرن ميونخ الألماني نادي بايرن ميونخ الألماني

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.



الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا للاعبي بايرن ميونخ على الكرة، دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.



وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.

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وفي الدقيقة التاسعة أبعد دفاع بايرن ميونخ الضربة الحرة المباشرة التي نفذها نيمار من على حدود منطقة جزائهم.نيمار تلقى تمريرة رائعة من الجانب الأيسر انفرد بها بنوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير تألق وتصدى لتصديدته في الدقيقة 18.وفي الدقيقة 21، استلم ليفاندوفسكي كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر,وفي الدقيقة 25، تم تغيير بواتينج مدافع البايرن لإصابته والدفع بـ زوله بدلًا منه.