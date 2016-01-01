التعليم العالي: بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح مصري لـ كورونا

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح مصري لفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك اعلان لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب الإكلينيكية ويتم اختيار المتطوعين وفق شروط الصحية يحددها البروتوكول البحثي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن بعد اختيار المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة لما لها من أثر فعال.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه لا يوجد مقابل مادي للمتطوعين في فريق المشاركين في التجارب الإكلينيكية على لقاح مصري لفيروس كورونا لأن القانون المصري يمنع ذلك.

وأشار إلي أن الهدف من ذلك التطوع هو خدمة المجتمع وخدمة الانسانية لعمل لقاح يقي من فيروس خطير وقاتل في بعض الاحيان.

المصدر: مساء دي إم سي

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