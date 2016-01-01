ينظم الكورتيزول ويزيد الذكاء.. معلومات لا تعرفها عن النعناع



النعناع النعناع



يعد النعناع من أرخص النباتات المتوفرة فى مختلف البلاد بسهولة إلا أن فوائد النعناع كثيرة ومهمة لمعظم أجزاء الجسم ويساعد فى علاج العديد من الأمراض.



وذكر موقع "food.ndtv" أن النعناع جزء أساسي من العلاج بالروائح حيث يمتلك رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تساعد في التغلب على التوتر وتجديد شباب العقل وتحسين الذاكرة والتركيز،وله خصائص تساعد على تنظيم مستويات الكورتيزول وتعزز مرونة الجسم الطبيعية ضد الإجهاد.



يساعد النعناع فى علاج الربو ويجب عدم الافراط فى الجرعة لأنه يسبب الكثير من المضاعفات الضارة ويحسن الهضم، ويساعد في تخفيف عسر الهضم وتهدئة اضطراب المعدة .



وتساعد رائحة النعناع القوية والمنعشة في تخفيف الصداع، المسكنات التي تحتوي على قاعدة النعناع أو زيت النعناع الأساسي ، عند فركها على الجبهة والأنف ، تكون فعالة في علاج الصداع والغثيان، كما ان الزيت النشط في النعناع ، له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا.

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يؤدي تناول النعناع إلى زيادة اليقظة والاحتفاظ والوظائف المعرفية، يمنع نمو البكتيريا داخل الفم ، وينظف ترسب البلاك على الأسنان و يساعد فى إنقاص الوزن.ويعمل على علاج احتقان الانف والحلق والشعب الهوائية والرئتين وتحسين صحة الجهاز التنفسي عند الاصابة بنزلات البرد، هذا بالاضافة إلى أنه علاج تقليدي فعال لعلاج حب الشباب والبثور.