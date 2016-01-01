ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالماء يوميا



الحلبة بالماء الحلبة بالماء



إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو الحفاظ على وزنك، فإن أفضل النتائج تأتي من مزيج من إدارة النظام الغذائي بالإضافة إلى التمارين الرياضية وتغيير نمط الحياة، لكن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تدعم جهودك وتعزز رحلتك الصحية، ويمكن أن تساعد الحلبة بعدة طرق في انقاص الوزن.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد الحلبة على الصحة...



يحسن الهضم : يمكن أن تكون مياه الحلبة نعمة عند تناولها في الأشهر الباردة لأنها تدفئ الجسم وتساعد في هضم الطعام بسهولة، كما أنه مضاد طبيعي للحموضة ويثبت أنه مفيد في السيطرة على أعراض مثل الانتفاخ والتهاب المعدة

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يتحكم في مستويات السكر في الدم : تناول بذور الحلبة قد يخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.يخفف من تقلصات الدورة الشهرية (عسر الطمث) : تناول 1800-2700 مجم من مسحوق بذور الحلبة ثلاث مرات يوميًا للأيام الثلاثة الأولى من فترة الحيض تليها 900 مجم ثلاث مرات يوميًا لبقية دورتي الحيض يقلل الألم لدى النساء المصابات بفترات حيض مؤلمة ، كما تم تقليل الحاجة إلى المسكناتينظف البشرة : الحلبة من مضادات الأكسدة في الطبيعة، ينظف الدم من السموم وبالتالي يعطي بشرة أكثر إشراقًا.يحسن صحة الشعر : تستخدم بذور الحلبة في الزيوت منذ عقود.، تطحن بذور الحلبة وتمزج بزيت الخردل المعصور على البارد، وضع هذا الزيت على فروة الرأس على تجديد الشعر وجعله أكثر صحة، كما أنه يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس وزيادة قوة بصيلات الشعر .يعالج الإمساك : تناول بذور الحلبة المنقوعة يساعد في تخفيف الإمساك، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وبالتالي يساعد في تخفيف جميع مشاكل الجهاز الهضمي