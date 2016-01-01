3 علامات تشير للإصابة بـ حساسية الطعام.. اكتشفها



حساسية الطعام حساسية الطعام



تظهر أعراض الحساسية لبعض الأطعمة حتى أثناء تناولها، وعواقب تجاهل هذه الأعراض يمكن أن تكون ضارة بشكل دائم للجسم.



وعلى الرغم من أن الحساسية المختلفة يمكن أن تسبب مجموعة كبيرة جدًا من الأعراض، إلا أن بعض العلامات تشير إلى أنك على الأرجح مصاب بالحساسية تجاه نوع معين من الطعام ، وليس لعامل معين من البيئة الخارجية، والتي تسمى تلك الحالة بـ حساسية الطعام.



ومن خلال موقع "novosti"، نقدم لك الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ حساسية الطعام.



1- حكة في الجسم

يحدث هذا التفاعل العرضي دائمًا بسبب حساسية تجاه الطعام، ويمكن أن يحدث أحيانًا بسبب حساسية تجاه الأدوية أو البيئة الخارجية، يشمل الطفح الجلدي حكة حمراء ومتزايدة، وقد تظهر في جزء واحد فقط من الجسم.



2- إحمرار وتورم

غالبًا ما تسبب الحساسية احمرارًا أو تورمًا في الجلد، وخاصة حول الشفاه والوجه، تعتبر المأكولات البحرية والبيض من أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا والتي تسبب هذه الأعراض في بعض الأحيان.



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3- العطس

على الرغم من أن العطس غالبًا ما يكون ناتجًا عن عوامل خارجية مثل العفن أو العفن الفطري، إلا أن العطس من الأعراض الشائعة لحساسية منتجات الألبان، إذا كنت تعاني من انسداد مزمن في تجويف الأنف، فقد تظل هناك حساسية من نوع معين من الطعام، إذا لم يتم تخفيف الأعراض بتغير الفصول.

