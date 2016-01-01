بداية من الشهر السابع.. 10 فيتامينات بوجبة واحدة للأطفال

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فيتامينات بوجبة واحدة للأطفال

يجب على كل أم أن تدرس كل مرحلة غذائية لطفلها في الشهور الأولي من ولادته.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية وجبة صحية للأطفال اعتبارًا من الشهر السابع والتي يجب أن تحمل الكثير من الفيتامينات.

فيتامين / B/ B12 / K / C/ A /E
حديد / مغنيسيوم / زنك / كالسيوم /

مهروس الدجاج مع الخضار

المكونات :
ربع صدر دجاج منزوع الجلد .
حبة كوسا صغيرة .
حبة جزر صغيرة .

الطريقة :
يسلق الدجاج مع عود قرفة صغير جدا حتى ينضج ..
تم تسلق حبة الكوسا والجزر .
ثم يهرس الدجاج في الخلاط الكهربائي او محضرة الطعام الخاصة بالأطفال مع قليل من الماء المغلي حتى يصبح ناعما ..
ثم نقوم بهرس الكوسا والجزر ..ثم نضعها في طبق مع الدجاج ..

المصدر: elbalad

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