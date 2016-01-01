يجب على كل أم أن تدرس كل مرحلة غذائية لطفلها في الشهور الأولي من ولادته.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية وجبة صحية للأطفال اعتبارًا من الشهر السابع والتي يجب أن تحمل الكثير من الفيتامينات.
فيتامين / B/ B12 / K / C/ A /E
حديد / مغنيسيوم / زنك / كالسيوم /
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التعليقات على بداية من الشهر السابع.. 10 فيتامينات بوجبة واحدة للأطفال
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