أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي في مركز الهجوم.
وكان نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحي قادمًا من النادي الأهلي، وبات قريبًا من التعاقد مع رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد تاون.
وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن بيراميدز أغرى أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب، براتب خيالي؛ من أجل التعاقد هذا الموسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق