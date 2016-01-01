براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي



بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي



أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي في مركز الهجوم.



وكان نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحي قادمًا من النادي الأهلي، وبات قريبًا من التعاقد مع رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد تاون.



وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن بيراميدز أغرى أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب، براتب خيالي؛ من أجل التعاقد هذا الموسم.

قد يعجبك أيضا...

وأشار الموقع إلى أن بيراميدز عرض راتبًا يتخطى 27 مليون جنيه في الموسم من أجل التعاقد مع "أيوب".وكان الكعبي فسخ عقده مع نادي هيبي فورتشن الصيني، وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الوداد المغربي.