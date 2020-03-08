

البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب "روبكس" البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب "روبكس"

القاهرة - مباشر: أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب زيادة رأسمال شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك خلال جلسة تداول اليوم الأحد.



وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن أعلى سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.535 جنيه، بنسبة صعود 214.85 بالمائة، وحدود الإيقاف المؤقت لصعود الحق 107.43 بالمائة.



وأضافت أن أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.001 جنيه بنسبة هبوط 100 بالمائة، وحدود الإيقاف المؤقت لهبوط الحق 50 بالمائة.

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وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، 12.23 مليون جنيه خسارة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.78 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2019.وتراجعت إيرادات الشركة بنهاية يونيو إلى 57.24 مليون جنيه، مقابل 102.77 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2019.وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، خسائر بلغت 7.798 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بقيمة 8.57 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 25.53 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 62.8 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.