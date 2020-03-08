

«شعبة المصدرين» تطالب بتذليل العقبات أمام الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لرفع عوائد التصدير «شعبة المصدرين» تطالب بتذليل العقبات أمام الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لرفع عوائد التصدير

قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية إن تذليل العقبات امام صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمكن أن يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 30 مليار دولار سنويا .



وأضاف أن مفهوم التصدير لا يقتصر علي تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتج نهائي فاننا نصدر قيمة مضافة من عمالة، ووسائل نقل تم تشغيلها، و كهرباء تم استهلاكها و دفع قيمتها، علاوة علي تشغيل منظومة كاملة تخللها عائد مادى علي قطاعات مختلفة مابين زراعة وتجارة و وساطة ونقل وعمالة.



وطالب الوليلى وزيرة الصناعة بفتح تصدير حبوب الفول والعدس بدون قيود نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد مما يضر بالصناعة المصرية، علاوة علي أن أن هذه السلع لا يجوز تخزينها لفترات طويلة.

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كما طالب خلال اجتماع الغرفة الاخير بالاسراع قدما نحو انشاء مجلس أعلي للصادرات يجمع المجالس التصديرية و ممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشودوأكد إن انشاء مجلس أعلي للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويانوه الوليلي إلي أن جائحة كورونا أثبتت أن زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد للإمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الارز والفول وخلافه يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، مما يجعل الباب متاحا امام دول أخرى لانتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الاسواق التي يتم التصدير لهاأشار إلى القطاع الصناعي تاثر سلبا خلال الفترة الماضية وشهد وضعا صعبا بسبب كوفيد 19، ورغم ذلك حرص علي عدم تخفيض العمالة والحفاظ عليها و دعمها لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين و محدودى الدخل مما جعل اغلب الشرفاء في هذه القطاعات تحمل مسؤؤليتهم المجتمعية والحفاظ علي جميع العاملين سواء المباشرين او العمالة الموسمية