

سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في البنوك المصرية

تصفح قائمة «أموال الغد» التي تقوم برصد أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في البنوك المصرية أمام الجنيه، والتي تشتمل على سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



السعر العالمي للدولار

سجل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية 15.93 جنيه.



أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم بنك الاستثمار العربي التنمية أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.89 جنيه.

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