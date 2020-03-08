سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في البنوك المصرية
تصفح قائمة «أموال الغد» التي تقوم برصد أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في البنوك المصرية أمام الجنيه، والتي تشتمل على سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.
السعر العالمي للدولار
سجل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية 15.93 جنيه.
أفضل سعر لبيع الدولار
يقدم بنك الاستثمار العربي التنمية أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.89 جنيه.
أفضل سعر لشراء الدولار
ويقدم المصرف المتحد أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.97 جنيه.
سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى
وسجل الدولار 15.86 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
وسجل الأخضر في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
كما سجلت العملة الأمريكية 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي خلال التعاملات الصباحية نحو 15.89 جنيه للشراء.
15.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عوده
وسجل الدولار في بنك عوده 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع.
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