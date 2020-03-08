

تعرّف على أسعار الذهب المحلية بالأسواق اليوم تعرّف على أسعار الذهب المحلية بالأسواق اليوم

سجلت أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية، استقرارها مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 858 جنيهًا، في ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب.



انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعها الثلاثاء بقيمة تراوحت بين 12 جنيهًا و15 جنيهًا في سعر الجرام الواحد



من دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، سجل عيار 21 نحو 858 جنيهًا، وعيار 18 نحو 735 جنيهًا، وعيار 24 نحو 980 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6864 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب شهدت هبوطًا نهاية جلسات التداول هذا الأسبوع بقيمة 10 جنيهات، وهذا الهبوط في أسعار الذهب على المستوى المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب