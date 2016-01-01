

البطاطا الحلوة تحميك من آلام الظهر المزعجة البطاطا الحلوة تحميك من آلام الظهر المزعجة

يمكن أن ينجم ألم الظهر عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو النوم في وضعية غير صحيحة معظم الأوقات، وتُعد آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية "NHS".



ولكن يمكن تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي، وكُشف عن إحدى أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام الشديدة والأوجاع، وهي البدء في تناول المزيد من البطاطا الحلوة.



وتعد البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من آلام الظهر، وفقا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

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وأوضح " بربا" أن البطاطا الحلوة نبات مضاد للالتهابات، وهو مفتاح لمكافحة آلام أسفل الظهر، مضيفا: "قد يفاجئك معرفة أن الأطعمة الالتهابية موجودة، ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى تفاقم آلام الظهر، ولكن لحسن الحظ هناك أيضا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن، ويمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة أيضا في تقليل الالتهاب، ويعتبر البعض أن البطاطا الحلوة "طعام خارق"، ما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، التي قد تساعدك على منع الالتهاب".وتابع جراح العظام قائلا: "البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهلا في وجبة العشاء، قم بدمجها مع السمك مثل السلمون، لمضاعفة الفاعلية المضادة للالتهابات"، وفي غضون ذلك، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر، عن طريق إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.ويعتبر الزعتر مضادا طبيعيا للالتهابات، كما أنه يحتوي على عدد من المكونات النشطة التي تمنع الشعور بالألم.