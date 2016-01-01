

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.



ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



وبشأن نسبة الرطوبة فتكون على النحو التالي:

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 75 26

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 45 20

جنوب الصعيد 27 12

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وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 30 25وادي النطرون 35 24طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 30 24السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 32 25دمياط 31 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 23السويس 36 25العريش 34 23رفح 33 23راس سدر 38 24نخل 36 18نويبع 36 28طابا 36 26كاترين 33 18الطور 35 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 27مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 38 23اسيوط 38 24سوهاج 39 24قنا 39 24الأقصر 40 24أسوان 40 26إدفو 40 26أبوسمبل 40 24الوادي الجديد 40 24شلاتين 39 27ابورماد 37 27حلايب 35 28راس حدربة 34 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:العظمى الصغرىمكة المكرمة 43 30المدينة 43 27الرياض 46 30المنامة 38 33أبوظبى 41 33الدوحة 38 32الكويت 35 30دمشق 36 19بيروت 31 25عمان 33 18القدس 30 18غزة 32 22بغداد 42 24مسقط 32 28صنعاء 28 16الخرطوم 37 27طرابلس 31 23تونس 34 22الجزائر 29 21الرباط 29 20أنقرة 32 14اسطنبول 29 21اسلام اباد 35 26نيودلهى 33 26جاكرتا 33 24بكين 31 20كوالالمبور 34 24طوكيو 31 24أثينا 34 22روما 32 19باريس 23 15مدريد 34 19برلين 23 14لندن 19 15مونتريال 24 20موسكو 23 14نيويورك 31 24واشنطن 33 23نواكشوط 30 26أديس أبابا 21 13