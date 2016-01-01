الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.
ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وليلا يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
وبشأن نسبة الرطوبة فتكون على النحو التالي:
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 75 26
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 45 20
جنوب الصعيد 27 12
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 23
السويس 36 25
العريش 34 23
رفح 33 23
راس سدر 38 24
نخل 36 18
نويبع 36 28
طابا 36 26
كاترين 33 18
الطور 35 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
اسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 39 24
الأقصر 40 24
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 24
الوادي الجديد 40 24
شلاتين 39 27
ابورماد 37 27
حلايب 35 28
راس حدربة 34 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 30
المدينة 43 27
الرياض 46 30
المنامة 38 33
أبوظبى 41 33
الدوحة 38 32
الكويت 35 30
دمشق 36 19
بيروت 31 25
عمان 33 18
القدس 30 18
غزة 32 22
بغداد 42 24
مسقط 32 28
صنعاء 28 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 31 23
تونس 34 22
الجزائر 29 21
الرباط 29 20
أنقرة 32 14
اسطنبول 29 21
اسلام اباد 35 26
نيودلهى 33 26
جاكرتا 33 24
بكين 31 20
كوالالمبور 34 24
طوكيو 31 24
أثينا 34 22
روما 32 19
باريس 23 15
مدريد 34 19
برلين 23 14
لندن 19 15
مونتريال 24 20
موسكو 23 14
نيويورك 31 24
واشنطن 33 23
نواكشوط 30 26
أديس أبابا 21 13
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