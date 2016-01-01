

فوائد البطيخ .. كنز الصيف الصحي فوائد البطيخ .. كنز الصيف الصحي

فوائد البطيخ عديدة ومميزة تجعله من أهم فواكه الصيف الصحية والتي ينصح بها الأطباء دومًا، فهو مرطب فعال للجسم سواء تناوله قطع أو عصير البطيخ، كما نصحت وزراة الصحة المصرية بتناول البطيخ باستمرار باعتباره من أهم الفواكه التي تقوي المناعة، وفي السطور التالية نستعرض أهم فوائد البطيخ وقشره أيضًا للكبار والصغار والحوامل.



فوائد البطيخ



1- البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار

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2- البطيخ غني بفيتامين (سي وآ)، المعززان المناعة الجسم3-يحتوي البطيخ على الألياف الطبيعية الصحيةاقرأ أيضالتحمى نفسك من التسمم.. علامات على البطيخ انتبهى لها قبل الشراء4- يساعد البطيخ على إدرار البول5- البطيخ ينقي الجسم من السموم5- البطيخ يعالج أمراض الكلى7- يخفف من حالات الإمساك8- البطيخ صحي لمرضى القلب والضغط فهو لا يحتوي على الكوليسترول9- يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع10- ينظم مستوى السكر في الدماقرأ أيضاطريقة عمل مخلل قشر البطيخ المقوي للمناعةفوائد قشر البطيخ :1- يعتبر قشر البطيخ فياجرا طبيعية ، فقد أظهرت بعض الأبحاث أنها قد تساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف إلى المتوسط، حيث يعزز قشر البطيخ الرغبة الجنسية نتيجة الحمض الأميني سيترولين ، والذي يتركز في القشرة.2- يحسن السترولين الموجود في قشر البطيخ من أدائك الرياضي ، حيث يعزز سيترولين تمدد الأوعية الدموية، كما أكدت دراسة سابقة أن مكملات السيترولين تحسن توصيل الأكسجين إلى العضلات ، مما يحسن أداء التمارين .3- يقلل ضغط الدم المرتفع، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات مستخلص البطيخ قادرة على مساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في ضغط الدم.4-يعتبر البطيخ أيضًا من مدرات البول ، والتي يتم وصفها غالبًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.5- من فوائد قشر البطيخ أنه مصدر غني بالألياف ، حيث يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على مجموعة كاملة من الفوائد الصحية ، حيث تساعد الألياف في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.اقرأ أيضاتغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخفوائد البطيخ للحامل :1-أثناء الحمل ، تزداد احتياجات المرأة اليومية من السوائل للمساعدة في دعم الدورة الدموية ، ومستويات السائل الأمنيوسي ، وزيادة حجم الدم بشكل عام. في الوقت نفسه ، يميل الهضم إلى التباطؤ، قد يؤدي الجمع بين هذين التغيرين إلى زيادة خطر تعرض المرأة لسوء الترطيب وهذا بدوره يزيد من خطر إصابتها بالإمساك أو البواسير أثناء الحمل2-وقد يساعد محتوى الماء الغني بالبطيخ النساء الحوامل على تلبية احتياجاتهن المتزايدة من السوائل بشكل أفضل ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالإمساك والبواسير ومضاعفات الحمل.3-البطيخ آمن بشكل عام للأكل أثناء الحمل، ومع ذلك ، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول شرائح البطيخ التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.،علاوة على ذلك ، يجب على النساء المصابات بسكري الحمل تجنب تناول كميات كبيرة.4-قد يؤدي تناول البطيخ بانتظام أثناء الحمل إلى تقليل خطر الإصابة بمقدمات الارتجاج أو الإمساك أو البواسير، و قد يساهم محتواه المائي الغني أيضًا في تقليل مخاطر ضعف نمو الجنين والولادة المبكرة والعيوب الخلقية.اقرأ أيضاالصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخفوائد البطيخ للريجيم1-تحتوي فاكهة الصيف المنعشة على نسبة عالية من الماء - حوالي 92 في المائة - مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.2-يعزز الماء فقدان الوزن عن طريق طرد السموم وكبح الشهية لأن مضغه وابتلاعه يساعدك على الشعور بأنك تتناول سعرات حرارية أكثر مما تتناوله.3- استهلاك البطيخ يجعل جسدك رطب وعندما تحصل على الكثير من الماء ، يمكن لجسمك أن يعمل على النحو الأمثل.4- تناول البطيخ والشعور بترطيب الجسم يجعلك لا تفرط في تناول الطعام غير الصحي5- تحتوي هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية على السكر الطبيعي الذي يساعد في كبح جماح الرغبة في تناول الحلويات.6- من فوائد البطيخ للريجيم أنه يحتوي على الكربوهيدرات والالياف ، مما سيساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.7-أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة كنتاكي أن تناول البطيخ قد يحسن الدهون ويقلل من تراكم الدهون.8- وجدت دراسة أجرتها جامعة Politécnica de Cartagena في إسبانيا بين الرياضيين أن عصير البطيخ يساعد في تقليل ألم العضلات9-ومن فوائد البطيخ للريجيم أنه يعزز فقدان الوزن ويساعد في التخلص من المياه الزائدة في الجسم والسموم والأملاح والشوائب الأخرى.فوائد البطيخ الأصفر :1-من حيث القيمة الغذائية ، يحتوي البطيخ الأصفر على حوالي 46 سعرة حرارية في الكوب ، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة، و على غرار البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات A و C ، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.2-على عكس البطيخ الأحمر ، يحتوي البطيخ الأصفر على المزيد من البيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان وأمراض العيون .3-يعد البطيخ الأصفر خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة حلوة ومنعشة، يمكن أيضًا استخدام هذه الفاكهة الصفراء للحلويات ، مثل فطائر الفاكهة أو العصائر ، أو يمكن أيضًا تضمينها كإضافة إلى السلطة .4- يمكن أيضًا عصره لتناول مشروب منعش يحتفظ بنكهة البطيخ الأصفر الأصلية، لا يقتصر دور البطيخ الأصفر على المساعدة في إزالة السموم ومنع الانتفاخ فحسب ، بل إن النسبة العالية من الماء يمكن أن تبقيك رطبًا طوال اليوم.فوائد البطيخ للمناعةيحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية الصحية وهي :السعرات الحرارية: 46البروتين: 1 جرامالدهون: أقل من 1 جرامالكربوهيدرات: 12 جرامالألياف: أقل من 1 جرامفيتامين ج: 14٪ من القيمة اليومية (DV)النحاس: 7٪ من القيمة اليوميةحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5): 7٪ من القيمة اليوميةبروفيتامين أ: 5٪ من القيمة اليوميةالبطيخ غني أيضًا باللوتين والليكوبين ، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من التلف والأمراض .فوائد البطيخ .. كنز الصيف الصحي