

كلها طبيعية.. أفضل خلطة لترطيب الجسم كلها طبيعية.. أفضل خلطة لترطيب الجسم

يحتاج الجسم لترطيب مستمر سواء في الشتاء أو الصيف ، وهناك العديد من منتجات العناية بالجسم و البشرة ، لكن الأفضل استبدالها بالوصفات الطبيعية و الزيوت التي تعمل على ترطيب الجسم بشكل فعال وسريع .



نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بوصفة طبيعية مميزة يمكنك تحضيرها لترطيب الجسم وهي ..



المكونات :

ملعقة زبدة الشيا

ملعقتين زيت اللوز

ملعقة زيت شجرة الشاي

ملعقة زيت بذور الجذر

قد يعجبك أيضا...

ملعقة زيت اللافندرملعقة زيت روزماريقومي بوضع ملعقة من زبدة الشيا في وعاء حراري، واتركيها الوقت الذي تحتاجه حتى تذوب في النار قليلا بعد ذلك قومي بإضافة زيت اللوزاتركي الخليط جانبا حتى يفقد حرارته ويبردقومي بمزج الخليط مع زيت شجرة الشاي، وزيت بذور الجزر، إضافة زيت اللافندر، وزيت الروزماريبعد الاستحمام، دلكي بشرتكِ بلطف وبحركات دائرية بالخليطاتركيه حتى يمتصه الجسم واستخدميه بعد كل استحمام.