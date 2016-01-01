كلها طبيعية.. أفضل خلطة لترطيب الجسم

يحتاج الجسم لترطيب مستمر سواء في الشتاء أو الصيف ، وهناك العديد من منتجات العناية بالجسم و البشرة ، لكن الأفضل استبدالها بالوصفات الطبيعية و الزيوت التي تعمل على ترطيب الجسم بشكل فعال وسريع .
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بوصفة طبيعية مميزة يمكنك تحضيرها لترطيب الجسم وهي ..
المكونات :
ملعقة زبدة الشيا
ملعقتين زيت اللوز
ملعقة زيت شجرة الشاي
ملعقة زيت بذور الجذر
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