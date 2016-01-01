السعودية تتفوق على أمريكا ودول أوروبا في هذا المجال

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السعودية تتفوق على أمريكا ودول أوروبا في هذا المجال

إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقًا لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

جدير بالذكر ان سرعة الإنترنت في السعودية بلغت 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.

المصدر: صدى البلد

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