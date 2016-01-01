انتشر فى الآونة الاخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من الشباب الصغير يقومون بتعبئة أكياس السكر بشكل يجعل الجميع يشمئز من هذا المظهر ويبحث عن طريقة تساعد فى اكتشاف السكر الفاسد والمغشوش.
وقال الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، ان بعض المصانع تقوم بخلط السكر بنوعين من المواد وهما بودرة التلك أوبيكربونات الصوديوم لجنى المزيد من الأرباح وبالتأكيد لهما الكثير من الاضرار الصحية.
وأوضح الدكتور "مروان" فى حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC" أنه يمكن اكتشاف السكر المغشوش بمجموعة من الطرق السهل تنفيذها فى المنزل بمكونات بسيطة .
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التعليقات على اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش بحيل سهلة.. فيديو
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