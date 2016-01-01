اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش بحيل سهلة.. فيديو



اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش

انتشر فى الآونة الاخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من الشباب الصغير يقومون بتعبئة أكياس السكر بشكل يجعل الجميع يشمئز من هذا المظهر ويبحث عن طريقة تساعد فى اكتشاف السكر الفاسد والمغشوش.



وقال الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، ان بعض المصانع تقوم بخلط السكر بنوعين من المواد وهما بودرة التلك أوبيكربونات الصوديوم لجنى المزيد من الأرباح وبالتأكيد لهما الكثير من الاضرار الصحية.



وأوضح الدكتور "مروان" فى حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC" أنه يمكن اكتشاف السكر المغشوش بمجموعة من الطرق السهل تنفيذها فى المنزل بمكونات بسيطة .

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الطريقة الأولىنضع السكر العادى فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه امتزج تمامانضع السكر المغشوش بالبيكربونات فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه لم يعد صافيا ولونه تعكرنضع السكر المغشوش ببودرة التلك فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه اصبح ابيض وسنجد انه لايذوب بسهولة وتوجد بعض الكتل.الطريقة الثانيةنضع القليل من الخل على السكر العادى لن يحدث شئنضع القليل من الخل على السكر المغشوش ببيكربونات الصوديوم وسنلاحظ فورانه