طالب السيد عطا ، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، أهالى الطلبة بتجنب الضغط على أبنائهم بخصوص اختيار رغبات الكليات وترك الحرية لهم.
وكشف المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن تقدم 75 ألف طالب حتى الآن بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للمرحلة الاولى لتسجيل الرغبات .
وأوضح أن تنسيق الجامعات بدأت أمس السبت ومن المقرر ان تمتد حتى الأربعاء من الأسبوع الحالى .
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التعليقات على باقى 3 أيام .. تنسيق الجامعات يوجه نصيحة هامة لطلبة الثانوية العامة
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