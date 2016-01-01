باقى 3 أيام .. تنسيق الجامعات يوجه نصيحة هامة لطلبة الثانوية العامة

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صورة الخبر: تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

طالب السيد عطا ، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، أهالى الطلبة بتجنب الضغط على أبنائهم بخصوص اختيار رغبات الكليات وترك الحرية لهم.

وكشف المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن تقدم 75 ألف طالب حتى الآن بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للمرحلة الاولى لتسجيل الرغبات .

وأوضح أن تنسيق الجامعات بدأت أمس السبت ومن المقرر ان تمتد حتى الأربعاء من الأسبوع الحالى .

وأشار إلى أن تعديل الطالب على الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى متاح حتى الأربعاء القادم الساعة 7 مساء.

ونصح المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، بتركيز الطلاب وبالتأنى بكتابة رغباتهم بتنسيق الجامعات والبعد التام عن التوتر والقلق .

المصدر: elbalad

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