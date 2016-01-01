تقارير تفجر مفاجأة عن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة في إيران

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طائرة الركاب الأوكرانية

ذكرت التقارير أن ركاب الطائرة الأوكرانية ظلوا على قيد الحياة لمدة 19 ثانية بعد سقوط الصاروخ الإيراني على الطائرة التي تعرضت لاستهداف صاروخي في يناير الماضي، ما أسفر عن تحطمها بالكامل ومصرع طاقمها وركابها، وفقا لما أفادت به منذ قليل في نبأ عاجل وسائل الإعلام في كييف.

وشهد يوم 8 يناير الماضي، تحطم طائرة بوينج 737 تشغلها الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من مغادرتها مطار في طهران.

وقالت السلطات الإيرانية إن الطائرة أُسقطت دون قصد بعد أن خلط عسكريون بينها وبين هدف معاد وسط مخاوف من ضربات أمريكية.

واندلعت المخاوف لدى إيران من ضربات أمريكية بعد استهداف طائرة دون طيار لموكب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق بصاروخ أسفر عن مقتله وجميع من كانوا معه.

وتوعدت إيران الولايات المتحدة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، وهو الأمر الذي أسفر عن اشتباكات شهدتها المنطقة في محاولات للثأر من جانب طهران أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية.

المصدر: وسائل الإعلام

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