إصابات كورونا في روسيا تصل إلى 956749 حالة



إصابات كورونا في روسيا إصابات كورونا في روسيا

سجلت روسيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، إلى 956749 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد تسجيل 4852 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت الصحة الروسية أنه تم الإبلاغ عن 73 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 16383 شخصا حتى الآن.

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وأوضح المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، أنه خلال اليوم الماضي غادر 3163 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصا.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت منظمة مراقبة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في البلاد ، روسبوتربنادزو، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 34.4 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا ، مع مراقبة أكثر من 218.000 شخص.وقالت المنظمة في بيان "أجرينا أكثر من 34.4 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 218.761 شخصا تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 317 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم 803 آلاف ؛ تم اكتشاف أكثر من 23.2 مليون حالة إصابة ، وتعافى ما يقرب من 14.9 مليون من هؤلاء المرضى، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.