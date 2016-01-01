مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: مدينة سرت خط أحمر للأمن القومي المصري.. فيديو

قال اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق, إن مصر تمسكت بالحل السلمي في الأزمة الليبية وأن هذا الحل هو الأسلم حتى لا يكون هناك إراقة دماء بين الليبين.
وأضاف اللواء محمد الغباري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الجيش الوطني بداخل أي دولة هو المسئول عن تحرير وطنه من أي عناصر إرهابية أو تخريبية.
وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أنه لا بد من رحيل جميع القوات الخارجية بداخل ليبيا حتي يعم السلام وتعود ليبيا كما كانت في السابق.
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