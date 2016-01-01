قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية



طريقة تخزين البامية طريقة تخزين البامية

توجد العديد من الطرق التى يمكن استخدامها لـ تخزين وحفظ البامية، ويتبعها العديد من الأشخاص لـ حفظ البامية فترات طويلة في الفريزر، ولكننا اليوم سنتعرف على حفظ البامية بطريقة مختلفة بالتجفيف.



وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية وطريقة تجفيف البامية لحفظها لأشهر بخطوات واضحة



طريقة تجفيف البامية:

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- تقمع البامية مع ترك جزء من القمع الداخلي أعلى البامية.- تحضر إبره سميكة بها خيط دوبار.- تخرم البامية وتدخل بها الإبرة لعمل عقد كامل من البامية في الدوبار.- يعلق عقد البامية في مكان جيد التهوية وبه أشعة شمس جيدة.- تترك البامية حتى تجف جيدًا ثم تفرم أو تطحن وتحضر بطرق الطهي المختلفة.