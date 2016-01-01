توجد العديد من الطرق التى يمكن استخدامها لـ تخزين وحفظ البامية، ويتبعها العديد من الأشخاص لـ حفظ البامية فترات طويلة في الفريزر، ولكننا اليوم سنتعرف على حفظ البامية بطريقة مختلفة بالتجفيف.
وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية وطريقة تجفيف البامية لحفظها لأشهر بخطوات واضحة
طريقة تجفيف البامية:
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التعليقات على قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية
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