أعرب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط الشديد عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف مشددًا على ان الفريق أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة.
وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الهزيمة بـ هدف او ثلاثة لا تفرق كثيرًا .
أما عن ارتدائه لـ تيشيرت باللون الابيض فأكد أن لا يفكر في التأثير على الخصم خاصة أن لون قميص الزمالك هو الأبيض مشددًا أنه يرتدي ما يحبه فقط دون أي حسابات.
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التعليقات على أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك
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