أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

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صورة الخبر: رينيه فايلر
رينيه فايلر


أعرب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط الشديد عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف مشددًا على ان الفريق أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة.

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الهزيمة بـ هدف او ثلاثة لا تفرق كثيرًا .

أما عن ارتدائه لـ تيشيرت باللون الابيض فأكد أن لا يفكر في التأثير على الخصم خاصة أن لون قميص الزمالك هو الأبيض مشددًا أنه يرتدي ما يحبه فقط دون أي حسابات.

وأضاف أنه لا يحاسب أي لاعب خلال المباراة بالقطعه وانه يعطي لكل للاعب فرصته كاملة.

المصدر: elbalad

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