كارتيرون عن الفوز على الأهلي: مصرون على التتويج بـ لقب الدوري



الفرنسي كارتيرون الفرنسي كارتيرون

أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.



وقال المدير الفني للفريق الابيض خلال المؤتمر الصحفي: "الفرق بين هذه المباراة ومباراة السوبر هي أن الزمالك كان مجهد في لقاء السوبر المحلي للغاية بعد خوص السوبر الأفريقي، وحققنا الفوز بركلات الترجيح لاسيما وأن الفريق فاز على الترجي قبلها بأيام قليلة ولكن اليوم حققنا فوز عن جدارة خاصة وأن اللياقة البدنية للاعبين كانت أعلى".



وأضاف المدير الفني :" لن نفرط في الدوري كما يتردد ولكننا لابد ان نكون واقعيين والفريق ينافس الأن على المركز الثاني وسنستمر في المنافسة على الدوري حتى النهاية، والزمالك جاهز بدنيا للفترة المقبلة.

قد يعجبك أيضا...

واكمل كارتيرون حديثه :" بالنسبة لمحمد عبدالشافي الاصابة صعبة ولكني غير راضٍ عما حدث تجاه لاعب مهم مثله واريد عدم الحديث عن اصابته اكثر من ذلك ".وأردف: "وبالنسبة للناشئين التجربة مستمرة وسنقوم بتجهيز الجميع ومشاركة لاعبين أخرين خاصة لسد عجز غياب عبدالشافي الذي يبدو أنه سيغيب كثيرا".