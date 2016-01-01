أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.
وقال المدير الفني للفريق الابيض خلال المؤتمر الصحفي: "الفرق بين هذه المباراة ومباراة السوبر هي أن الزمالك كان مجهد في لقاء السوبر المحلي للغاية بعد خوص السوبر الأفريقي، وحققنا الفوز بركلات الترجيح لاسيما وأن الفريق فاز على الترجي قبلها بأيام قليلة ولكن اليوم حققنا فوز عن جدارة خاصة وأن اللياقة البدنية للاعبين كانت أعلى".
وأضاف المدير الفني :" لن نفرط في الدوري كما يتردد ولكننا لابد ان نكون واقعيين والفريق ينافس الأن على المركز الثاني وسنستمر في المنافسة على الدوري حتى النهاية، والزمالك جاهز بدنيا للفترة المقبلة.
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التعليقات على كارتيرون عن الفوز على الأهلي: مصرون على التتويج بـ لقب الدوري
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