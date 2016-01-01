وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للأئمة في البلاد بالتوسع في نشر "الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين".
وأجرى السيسي، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، تناول، حسب بيان للرئاسة المصرية، "استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلي متابعة تطوير هيئة الأوقاف".
ووجه السيسي في هذا السياق "بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل".
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التعليقات على السيسي يعطي توجيهات جديدة للأئمة في مصر
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