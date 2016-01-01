التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا

قالت قوات التحالف بقيادة السعودية مساء يوم السبت، إنها اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفادت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، إن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة"، وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وشددت القوات المشتركة على أن "الحوثيون يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

وأوضحت أن جماعة أنصار الله الحوثية "اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي".

المصدر: RT

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