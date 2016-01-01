حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.
وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .
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التعليقات على ملخص مباراة الأهلي والزمالك وهدف مصطفي محمد العالمي.. فيديو
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