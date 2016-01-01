ملخص مباراة الأهلي والزمالك وهدف مصطفي محمد العالمي.. فيديو

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ملخص مباراة الأهلي والزمالك

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.

المصدر: elbalad

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