"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان



إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.



وقالت هيئة العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، في بيان مقتضب، إن "المقاومة الإسلامية أسقطت عصر يوم السبت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب".



وأضاف "حزب الله" في بيانه أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

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بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان.وقال: "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.وفي 27 يوليو أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حينما أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بينما نفى حزب الله المزاعم الإسرائيلية.