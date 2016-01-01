طريقة عمل الطحينة للسمك زى المحلات

طريقة عمل الطحينة للسمك للشيف نجلاء الشرشابى
كوب ونصف من الطحينة.
ملعقة كبيرة من الماء.
كوب من عصير الليمون.
4 فصوص من الثوم.
ملح حسب الرغبة.
القليل من الكمون
طريقة عمل الطحينة بالخطوات
فى الكبة قومى بفرم الثوم فرمًا ناعمًا وأضيفى الكسبرة وأفرمى مرة أخرى
فى وعاء تضاف الطحينة وعصير الليمون ويتم الخلط جيدًا.
يضاف الكمون والملح والبابريكا ثم تضاف الكسبرة والثوم
يوضع الخليط في طبق التقديم ويرش الوجه بقليل من الزيت ويتم تزين الوجه بالكمون ، ويقدم
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