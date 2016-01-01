طريقة عمل الطحينة للسمك زى المحلات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الطحينة للسمك زى المحلات

صورة الخبر: طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة


طريقة عمل الطحينة للسمك للشيف نجلاء الشرشابى
كوب ونصف من الطحينة.
ملعقة كبيرة من الماء.
كوب من عصير الليمون.
4 فصوص من الثوم.
ملح حسب الرغبة.
القليل من الكمون

طريقة عمل الطحينة بالخطوات
فى الكبة قومى بفرم الثوم فرمًا ناعمًا وأضيفى الكسبرة وأفرمى مرة أخرى
فى وعاء تضاف الطحينة وعصير الليمون ويتم الخلط جيدًا.
يضاف الكمون والملح والبابريكا ثم تضاف الكسبرة والثوم
يوضع الخليط في طبق التقديم ويرش الوجه بقليل من الزيت ويتم تزين الوجه بالكمون ، ويقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الطحينة للسمك زى المحلات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73521

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager