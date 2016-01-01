قال الدكتور أحمد مساعد، استشاري أمراض الباطنة والكلي، إن صديد على الكلى قد يكون مؤشرا لوجود مشاكل صحية أخرى قد تحتاج لعلاج، فلابد من التوجه إلى الطبيب عند الشعور بأي عرض من أعراضه.
أعراض صديد الكلى:
- حرقان بالبول
- تكرار التبول على فترات قصيرة بكميات قليلة
- آلام في الجنب
- ارتفاع درجة الحرارة في الحالات الشديدة
وأضاف استشاري الباطنة والكلى أن الإصابة بـ صديد الكلى قد لا تكون مصحوبة بأعراض ويتم اكتشافها بعد عمل تحليل البول.
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التعليقات على ارتفاع الحرارة أبرزها.. تعرف على أعراض الإصابة بـ صديد الكلى
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