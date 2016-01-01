أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من أستراليا، أن شرب كمية من القهوة يوميا يمكن ان يساهم في الحد من الإصابة بـ سرطان الكبد المميت، والذي يصيب آلاف الأشخاص سنويا.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إن شرب أكثر من كوبين في اليوم من القهوة يمكن ان يساهم في تقليل الإصابة بالسرطان بنسبة 38%، ويقلل من خطر الوفاة بنسبة 46% بسرطان الكبد، وفقا لما نشر في موقع "Medical Xpress الطبي.
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التعليقات على مشروب تتناوله يوميا يحميك من سرطان الكبد.. لن تتوقعه
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