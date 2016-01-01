مشروب تتناوله يوميا يحميك من سرطان الكبد.. لن تتوقعه

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سرطان الكبد


أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من أستراليا، أن شرب كمية من القهوة يوميا يمكن ان يساهم في الحد من الإصابة بـ سرطان الكبد المميت، والذي يصيب آلاف الأشخاص سنويا.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إن شرب أكثر من كوبين في اليوم من القهوة يمكن ان يساهم في تقليل الإصابة بالسرطان بنسبة 38%، ويقلل من خطر الوفاة بنسبة 46% بسرطان الكبد، وفقا لما نشر في موقع "Medical Xpress الطبي.

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وأشار الباحثون، إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة أو أكثر يوميا، قد يحد من خطر الإصابة بـ سرطان الكبد بنسبة تصل إلى 41% و71%؛ حيث انهم وجدوا ان مستهلكي القهوة اقل عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم.

وأكد الباحثون، ان الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بكثرة، أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الوفيات بين المصابين منهم بسرطان الكبد اقل من الأشخاص الذين لا يستهلكون القهوة بشكل يومي.

وشدد الباحثون، على ضرورة استهلاك القهوة بين مشروباتنا اليومية، وإضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بنا لحماية أنفسنا من سرطان الكبد، بالإضافة إلى الإستفادة القصوى من فوائد القهوة على مر العصور.

المصدر: موقع "Medical Xpress

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