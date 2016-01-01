جامعة حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

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اعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم والالتخاق بالمدن الجامعية يوم الثلاثاء الموافق ١ستمبر ٢٠٢٠ حتى الخميس ١٠ستمبر ٢٠٢٠



موضحا قيام الطالب بتسجيل بياناتة من خلال الرابط http:/app2.helwan.edu.eg/modon

كما اوضحت الجامعة شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التالية

اولا :-ان يكون الطالب من الطلاب المقيين المنتظمين بكليات الجامعة فى اقسام الليسانس او البكالوريوس



ثانيا .يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة فى حالة وجود اماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة

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ثالثا :-ان يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرىوان يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهر الكبرى ولا يجوز التخلى عن اى شرط الا بقرار من رئيس الجامعة وفى حالة وجود اسباب قهريةرابعا ..سداد الطالب المصروفات المستحقة علية سواء للكلية او المدينة الجامعيةخامسا-الا يكون حكم على الطالب باى عقوبة حرمان من الاقامة بالمدينة لاى مدة فى العام الدراسى السابق مباشرة اوعقوبة الحرمان النهائى من الاقامةسادسا ...الا يكون الطالب حكم علية بعقوبة تاديبية حسب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعاتسابعا:- الا تكون قد انهيت اقامتة لعدم سداد رسوم الاقامةثامنا :- والا يكون محولا من كلية مناظرة بجامعة اخرىتاسعا الا يكون الطالب مقبولا باحد كليات الجامعة التى لها كلية مناظرة بمحافظتة مالم ترفض تلك الكلية تحويلة الاولوية فى الاقامة لطلاب السنوات النهائية وفى حالة وجود اماكن شاغرة ينظر فى شغلها للمنقولين المتخلفين بمواد