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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة مطروح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 22-26 من أغسطس الجاري.



ودعا النجار الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس "كورونا"، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على سلامة الطلاب.

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الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى، بالشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وفي الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وفي الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، ويتم التقديم بها إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة http://tansik.egypt.gov.eg.ويمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته أكثر من مرة، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات، والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة، وذلك خلال استيفاءه الـ75 رغبة المخصصة له، وسيتم إعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذي قاموا بتسجيل رغباتهم عليه.