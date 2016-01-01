أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة مطروح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 22-26 من أغسطس الجاري.
ودعا النجار الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس "كورونا"، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على سلامة الطلاب.
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