انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بدأت صباح اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي 7802 طالب/طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي 4 طلاب، ومن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا أدى طالب واحد امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).



وتواصل الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وشدد حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالبة "ي. ي. س" عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 23/8/2020 موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عليها يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فئات الطلاب الذين سيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، للطلاب الذين رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، حيث إن الطالب في هذه الحالة له الحق في أداء امتحان الدور الثاني، وهنا لا يحتسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها الدور الأول.كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب الذى تغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى، وتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بالمستندات التي تثبت هذا العذر، ففى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي دخل امتحان الدور الأول وتعرض لأي وعكة صحية أثناء أداء امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر، وتم إثبات حالة الطالب بتقرير من طبيب اللجنة يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان، وتقرير آخر من رئيس اللجنة، فهنا يكون من حق الطالب أداء الامتحان بالدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية.ولفتت الوزارة إلى أنه إذا كان الطالب مريضا ولديه مستندات طبية تثبت تعذر أدائه الامتحان بالدور الأول، يكون له الحق في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها.وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك 5 ضوابط مهمة سيتم اتباعها اليوم، السبت، مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي بدأت اليوم، السبت الموافق 22 أغسطس 2020.ووفقا للجدول المعتمد بدأت الامتحانات اليوم، السبت 22 أغسطس 2020، وتستمر حتى 3 سبتمبر 2020، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي:السبت 22 أغسطس: اللغة العربيةالأحد 23 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانيةويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.الاثنين 24 أغسطس: الجبر والهندسة الفراغيةالأربعاء 26 أغسطس: الفيزياء والتاريخالخميس 27 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولىالسبت 29 أغسطس: الكيمياء والجغرافياالأحد 30 أغسطس: الديناميكاالاثنين 31 أغسطس: الجيولوجيا، وعلم النفس، والتفاضل والتكاملالأربعاء 2 سبتمبر: الأحياء والفلسفة والاستاتيكاوقال حجازي إن هذه الضوابط تتمثل في:- تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.- لن تزيد أعداد الطلاب باللجان الفرعية على (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.