

هيرميس للوساطة تتصدر تداولات البورصة المصرية بأسبوع هيرميس للوساطة تتصدر تداولات البورصة المصرية بأسبوع

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم تداول البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 922 مليون جنيه وبتداولات بلغت 464.5 مليون سهم لتستحوذ على 10.8% من الاجمالي، تلتها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 914.7 مليون جنيه وبتداولات 201 مليون سهم.



احتلت المرتبة الثالثة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 852.4 مليون جنيه وبتداولات 59.7 مليون سهم، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 663 مليون جنيه وبتداولات 304 مليون سهم، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 596 مليون جنيه وبتداولات 158 مليون سهم ثم أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 556 مليون جنيه وبتداولات 76 مليون سهم.



وجاءت شركة عربية اون لاين للوساطة الأوراق المالية بالمرتبة السابعة بقيمة 428 مليون جنيه وبتداولات 206 مليون سهم ثم شركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية بقيمة 420 مليون جنيه وبتداولات 188 مليون سهم ثم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 412 مليون جنيه وبتداولات 99 مليون سهم ثم سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 393 مليون جنيه وبتداولات 163 مليون سهم.

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وكانت البورصة المصرية قد سجلت أرباح قدرها 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 616.6 مليار جنيه، مقابل 607.9 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بارتفاع 1.42%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,160.05 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.97 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 2.59% صعودا مغلقا الفترة عند 1,692.88 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.42% مغلقا الفترة عند 1,661.62 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.5 % مغلقا عند 13,083.27 نقطة. بينما سجل مؤشر ارتفاعا بنحو 2.09 % مغلقا الفترة عند 2,571.86 نقطة. EGX100 EWI