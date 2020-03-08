الدولار يواصل التراجع.. ويخسر 4 قروش في أسبوع

يواصل سعر الدولار تراجعه، أمام الجنيه المصري خلال فترات متتالية، بعد استقرار وضع الاحتياطي النقدي، وهدوء موجة المخاوف من فيروس كورونا.
وهبط سعر الدولار في مستهل الأسبوع الماضي دون الـ 16 جنيها، للمرة الأولى ليسجل سعر الشراء 15.86جنيها و15.99جنيها للبيع، وتباينت أسعار الدولار وفق آلية العرض والطلببالبنوك العامة والتجارية، ما دعى لتوقع مزيد من التراجعات في ظل هبوط الطلب الدولاري.
وسجل سعر الدولار نحو 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بينما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 15.87 للشراء، 15.97 جنيه للبيع.
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