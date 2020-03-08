

أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

يستعرض صدى البلد اسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم السبت 22 أغسطس 2020.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا مساء اليوم نحو 854 جنيها.



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 977 جنيها

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وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 732 جنيها.وبلغ سعر الجرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 567 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6832 جنيها.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب