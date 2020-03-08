بدأت غرفة الإسماعيلية التجارية، تلقى طلبات الراغبين بالاشتراك في مهرجان العودة للمدارس بمكتب الشئون الاقتصادية بالغرفة.
وشهدت الغرفة إقبالا كثيفا من التجار خلال الأسبوع الحالي من أجل ملء طلب الاشتراك بالمهرجان.
وأكد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن معرض "أهلا مدارس" الذي يقام كل عام قبل الدراسة بشهر ويقدم كل مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 50% هو فرصة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الأسعار مع بداية العام الدراسي.
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التعليقات على بتخفيضات 50%.. معرض أهلا مدارس فى الإسماعيلية لمستلزمات الطلاب
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