

بتخفيضات 50%.. معرض أهلا مدارس فى الإسماعيلية لمستلزمات الطلاب بتخفيضات 50%.. معرض أهلا مدارس فى الإسماعيلية لمستلزمات الطلاب

بدأت غرفة الإسماعيلية التجارية، تلقى طلبات الراغبين بالاشتراك في مهرجان العودة للمدارس بمكتب الشئون الاقتصادية بالغرفة.



وشهدت الغرفة إقبالا كثيفا من التجار خلال الأسبوع الحالي من أجل ملء طلب الاشتراك بالمهرجان.



وأكد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن معرض "أهلا مدارس" الذي يقام كل عام قبل الدراسة بشهر ويقدم كل مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 50% هو فرصة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الأسعار مع بداية العام الدراسي.

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وقال إن معارض العام الماضي حققت انتشارا بين المستهلكين، حيث أقيمت معارض موسمية بمركز شباب الشيخ زايد بالمحافظة، وأيضا تم عمل معرض في مدينتي التل الكبير وفايد، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة في كل من أبو صوير والقصاصين مما جعل هناك إقبالا هذا العام على الاشتراك بالمهرجان من قبل التجار بفضل ما حققه هذا الانتشار.وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية: "من المقرر أن نجعل هذه المعارض موسمية في أماكن محددة هذا العام مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وعمل التباعد ومنع الزحام، وذلك بعمل معارض ثابتة في مدينة الإسماعيلية ومدن التل وفايد وأبو صوير".