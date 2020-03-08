

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020 تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

تعتبر الموتوسيكلات أحد أسرع وسائل التنقل الداخلية فى المدينة والريف، حيث يعتمد عليها العديد من الشباب بسبب السعر الرخيص مقارنة بأسعار السيارات بالإضافة الى سهولة وحرية الحركة.



وتختلف أنواع الموتوسيكلات كثيرا فى مصر ولكن أشهرها وأكثرها انتشارا هى الموتوسيكلات الصينى، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شهر ماركات الموتوسيكلات الصينى فى مصر:



أولا: حلاوة

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موتوسيكلات حلاوة تايجر بسعر 17,000 جنيه مصري.موتوسيكلات حلاوة إكسبريس بسعر 16,500 جنيه مصري.موتوسيكلات حلاوة إكسبريس 200 عداد ديجتل بسعر 17,500 جنيه مصري.موتوسيكل حلاوة تايجر 200 سعر 17.000 جنيه.موتوسيكل حلاوة تايجر 150 بسعر 16.500 جنيه.موتوسيكل حلاوة تايجر 4، 200 بسعر 17.000 جنيه.موتوسيكل حلاوة تايجر 4، 150 بسعر 16.000 جنيه.ثانيا: دايونموتوسيكل دايون 2 سعر 13.200 جنيه.موتوسيكل دايون 3 سعره 14.000 جنيه.موتوسيكل دايون 4 اكسبريس سعر 16.000 جنيه.موتوسيكل دايون 40 سعره 15.000 جنيه.موتوسيكل دايون 2 سلك سعر 12,500 جنيه.موتوسيكل دايون 2 جنط مربع سعر 13,000 جنيه.موتوسيكل دايون 2 جنط مدور سعر 13,500 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 4 عادية سعر 15,500 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 4 150 ديجيتال سعر 15,500 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 4 200 ديجيتال سعر 16,000 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 4C اخر سعر 15,000 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 6 عادة سعر 17,000 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 6 المعدل سعر 18,000 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 7 سعر 17,000 جنيه.سعر موتوسيكل دايون 40A اخر سعر 17,500 جنيه.ثالثا: هوجنسعر موتوسيكل f200 هوجن 18.500 جنيه.سعر موتوسيكل f250 هوجن 19.500 جنيه.سعر موتوسيكل هوجن 4 سي ام جي 13.700 جنيه.اسعار موتوسيكل هوجن E السعر 17.500 جنيه.سعر موتوسيكل هوجن k 150 السعر 15,500 جنيه.سعر موتوسيكل هوجن 3 a السعر 15,500 جنيه.رابعا: باجاجسعر موتوسيكل باجاج بوكسر الهندى BOXER 15500 جنيه مصرىسعر موتوسيكل باجاج بلاتينا 125 الهندى 14000 جنيه مصرىسعر موتوسيكل باجاج ديسكفر 100 الهندي 100 DISCOVER 10800 جنيه مصرىسعر موتوسيكل باجاج ديسكفر 150 DISCOVER الهندى 12000 جنيه مصرىسعر موتوسيكل باجاج بولسار 180 PULSAR الهندى 19000 جنيه مصرىسعر موتوسيكل باجاج بولسار 220 PULSAR 27000 جنيه مصرىخامسا: نحلةسعر الموتوسيكلات النحلة 18,700 جنيه مصري.سادسا: وينجموتوسيكل وينج 200 15.000 جنيه.موتوسيكل وينج 150 14.500 جنيه.سابعا: تريلاسعر موتسيكل تريلا lx 200 cc ايطالي السعر 23.500 جنيه.