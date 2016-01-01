

عالم فلك روسي يكتشف مذنبا وكويكبا جديدين عالم فلك روسي يكتشف مذنبا وكويكبا جديدين

اكتشف عالم الفلك الروسي، غينادي بوريسوف، وهو مكتشف أول مذنب بين نجمين في التاريخ، مذنبًا جديدًا في النظام الشمسي C2020 Q1 Borisov، وكويكبًا قريبًا من الأرض.



وقال بوريسوف: "من 17 إلى 18 أغسطس/ آب، اكتشفت مذنبًا جديدًا للنظام الشمسي...سمي المذنب C2020 Q1 Borisov".



وأضاف أنه سيتم توضيح معالم المذنب بعد مراقبته لمدة ستة أشهر من قبل المراصد في أنحاء مختلفة من العالم. قال عالم الفلك إنه بعد مراقبة المذنب، على الأرجح، سيغير اسمه - الحرف "C" في اسمه سيتم تغيير إلى "P" ، مما يعني - دوري. يمكن رؤية المذنب الآن من خلال التلسكوبات، ومقداره 17، ويقع في نصف الكرة الشمالي في كوكبة عجلة العربة.

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أعلن بوريسوف أيضًا عن اكتشاف كويكب جديد قريب من الأرض في أوائل أغسطس.قال بوريسوف، الذي اكتشف سابقًا كويكبين، أحدهما يحتمل أن يكون خطيرًا على الأرض: "إنه (الكويكب) قريب من الأرض، وليس خطيرًا على الأرض، ومن الصعب الحكم على القياس، وأعتقد أنه يصل إلى 200 متر". وأشار إلى أنه وصل إلى هذه الاكتشافات باستخدام عاكس 65 سم، صممه بيديه.غينادي بوريسوف هو مكتشف أول مذنب بين النجوم في التاريخ. اكتشف المذنب 2I / بوريسوف في عام 2019.