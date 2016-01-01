عالم فلك روسي يكتشف مذنبا وكويكبا جديدين

اكتشف عالم الفلك الروسي، غينادي بوريسوف، وهو مكتشف أول مذنب بين نجمين في التاريخ، مذنبًا جديدًا في النظام الشمسي C2020 Q1 Borisov، وكويكبًا قريبًا من الأرض.
وقال بوريسوف: "من 17 إلى 18 أغسطس/ آب، اكتشفت مذنبًا جديدًا للنظام الشمسي...سمي المذنب C2020 Q1 Borisov".
وأضاف أنه سيتم توضيح معالم المذنب بعد مراقبته لمدة ستة أشهر من قبل المراصد في أنحاء مختلفة من العالم. قال عالم الفلك إنه بعد مراقبة المذنب، على الأرجح، سيغير اسمه - الحرف "C" في اسمه سيتم تغيير إلى "P" ، مما يعني - دوري. يمكن رؤية المذنب الآن من خلال التلسكوبات، ومقداره 17، ويقع في نصف الكرة الشمالي في كوكبة عجلة العربة.
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