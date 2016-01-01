على جمعة يشرح صلاة الجناحين.. فيديو



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

شرح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، معنى صلاة "الجناحين"، منوها إلى أنها تعنى دخول المأموم فى الجماعة فى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ومعها سورة ويقضى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، وهما بالنسبة للمأموم الثانية والثالثة.



وقال "جمعة"، فى فيديو له عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الإمام بأدائه الركعة الرابعة يكون قد انتهى من الصلاة وبالتالى فإن المأموم يتبقى له ركعة أخيرة فيقضيها بقراءة الفاتحة ومعها سورة، وبهذا تكون صلاته ذات جناحين أى بدأ صلاته بالفاتحة وسورة وأنهاها بالفاتحة وسورة.



حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

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وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.وأضاف أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل الركعاتقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشرع لمن كان يصلي في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن فإما أن يقرأ سورة كاملة أو إما جزءًا من سورة، ولو اقتصر على آية فلا بأس.وأضاف الشيخ عويضة عثمان: "أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ‏(‏المرسلات‏)‏، وقرأ بـ‏(‏الطور‏)‏ وبـ‏(‏الأعراف‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في "صحيحه"‏‏]‏".وأوضح الشيخ عويضة عثمان فى إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة؟»، أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فيجوز له ذلك، وإن كان كره بعض العلماء ذلك وقالوا يكتفى بالفاتحة فقط.وتابع الشيخ عويضة عثمان أن الإمام الشافعي أجاز فى الفقه الجديد أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فهذا يجوز بل استحب ذلك بخلاف الفقه القديم.لمشاهدة الفيديو اضغط هناhttps://www.facebook.com/watch/?v=718749292314310