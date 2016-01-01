حضر الافتتاح مجموعة من الفنانين بينهم أكرم حسني، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، مصطفى خاطر، محمد أنور، علاء مرسي.
يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد، عُرض له مؤخرا فيلم “صاحب المقام”، الذي عرضته منصة شاهد، وجسد خلاله دور توأم، من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمين خليل، وآخرين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.
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التعليقات على بيومي فؤاد يفتتح مطعمه الخاص
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