بلاش مضادات حيوية.. أمراض خطيرة يمكن للعسل الأبيض معالجتها



العسل الابيض العسل الابيض

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، ان العسل الابيض يمكن ان يكون علاجًا شعبيًا للسعال والتهاب الحلق ونزلات البرد، بالإضافة إلى انه أكثر فعالية في علاج هذه الأمراض التي تحتاج لتناول المضادات الحيوية.



وأفاد الباحثون، بأن العسل أكثر فعالية في علاج الأمراض التي تعتمد في علاجها على المضادات الحيوية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع الباحثون، ان جميع الاطباء يوصون المرضى تناول ملعقة من العسل بدلًا من وصف المضادات الحيوية التي يمكن أن تغذي مقاومة مضادات الميكروبات.

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واثبتت نتائج الدراسة، ان فعالية العسل ضد مثبطات السعال ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم تساهم في علاج أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والتي تشمل السعال والبرد، بالإضافة إلى انه فعال في تهدئة السعال والتهاب الحلق والاحتقان - وعلى عكس الأدوية الأخرى التي تتسبب في آثار جانبية.وأكد الباحثون، ان العسل في المتوسط أكثر فاعلية في تقليل تكرار السعال من الأدوية الشائعة بـ ​​36 في المائة، وقلل من شدة السعال بنسبة 44 في المائة أكثر؛ حيث أن العسل يقلل الوقت المستغرق للتعافي من عدوى المسالك البولية بما يصل إلى يومين.وأضافت دراسة سابقة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن العسل مرتبط بانخفاض في مجموع من الأعراض وتواتر السعال وشدة السعال، مما يجعله علاج رخيص ومتاح بسهولة ولا يحمل أي آثار جانبية.وأوضح الباحثون، أن استخدام العسل يمكن أن يقلل من الإفراط في وصف المضادات الحيوية، الأمر الذي يغذي مقاومة مضادات الميكروبات، مما يقلل من استهلاك المضادات الحيوية المسؤولة لعلاج السعال ونزلات البرد ، والتي نادرًا ما تكون ضرورية لأن معظم هذه المضادات تسببها الفيروسات.وتابع الباحثون، ان العسل يمكنه ان يحسن من أعراض التهاب المسالك البولية؛ حيث إن التهابات المسالك البولية غالبا ما تسببها الفيروسات، مما يجعل وصف المضادات الحيوية غير فعالة وغير مناسبة لهذه الحالة.