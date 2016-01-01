برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي



النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

كشف تقرير صحفي أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة، يرحبون برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هذا الصيف، في حال الحصول على عرض مناسب.



ونقلت شبكة "ESPN" العالمية عن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة، أنهم لا يمانعون رحيل ميسي عن "كامب نو"، في حال الحصول على عرض مناسب.



ونقلت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، عن "BBC Sport"، في وقت سابق، أن رئيس نادي برشلونة بارتوميو، يفكر في السماح للنجم الأرجنتيني بالرحيل عن النادي.

قد يعجبك أيضا...

بدوره، كشف برنامج "الشيرنجيتو"، أن ليونيل ميسي يشعر بالغضب من احتمالية استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل في "كامب نو"، سيضيف لرصيد جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات الرئاسة.بينما أأكدت إذاعة "RAC1" أن ميسي أخطر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، خلال اجتماعهما مساء الخميس الماضي، قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الإسباني في الصيف الحالي، وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل.وأشارت الإذاعة إلى أن النجم الأرجنتيني كان واضحا في قراره، وأكد أن إمكانية البقاء في برشلونة لموسم إضافي هو أمر صعب للغاية، وأنه يرى نفسه خارج أسوار "كامب نو".ولكن كومان قال، يوم الجمعة، في تصريحات صحفية: "ميسي يجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن ينهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة هو ميسي".وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى العديد من الأندية مثل إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وذلك بعد السقوط المدوي للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وينتهي عقد ليونيل ميسي (33 عاما) مع برشلونة في عام 2021، ويتضمن شرطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، في حين تقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو فقط.