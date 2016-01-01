بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا



طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية

أقلعت طائرة إسعاف جوية من مدينة أومسك السيبيرية اليوم السبت حاملة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني إلى ألمانيا لتلقي العلاج من تسمم مشتبه به، بعد يوم؛ بسبب إجلائه الطبي.



وسقط المحامي الروسي البالغ من العمر 44 عامًا والناشط في مجال مكافحة الفساد، وهو أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في غيبوبة بعد أن مرض فجأة يوم الخميس وهو على متن طائرة متجهة إلى موسكو من تومسك ما اضطرها إلى الهبوط اضطراريًا في مدينة أومسك السيبيرية.



ويقول مساعدوه إنهم يعتقدون أنه تعرض للتسمم، على ما يبدو بعد أن شرب فنجان شاي في المطار، على الرغم من أن الأطباء الروس قالوا إن الاختبارات لم تظهر أي أثر للسم.

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ورفض الأطباء الذين عالجوه في "أومسك" في البداية السماح لـ "نافالني" بالمغادرة لكنهم عكسوا مساره بعد أن طالبت أسرته وموظفوه بالسماح له بالسفر إلى ألمانيا.وأقلعت الطائرة، التي استأجرتها المنظمة الألمانية غير الحكومية سينما من أجل السلام، في حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) لتطير نافالني إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي العلاج.ونشرت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارمش، صورة على تويتر وهي تُنقل إلى الطائرة على نقالة مغطاة وقالت إن زوجته يوليا كانت معه.وشوهدت سيارة إسعاف في وقت سابق وهي تنقل نافالني من المستشفى بعد أن حمل مسعفون ملثمون نقالته داخل سيارة الإسعاف.وقال الأطباء في مستشفى أومسك للطوارئ رقم 1، إنه كان في غيبوبة ويتنفس من خلال جهاز التنفس الصناعي في حالة خطيرة.وقال أطباء روس إن الاختبارات لم تكشف عن أي أثر للسم وقالوا إن نافالني يعاني على ما يبدو من "اضطراب في التمثيل الغذائي" وعانى من انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم.وقالت وزارة الداخلية الإقليمية إن الشرطة رصدت مادة كيماوية صناعية بعد مسح نافالني وأمتعته على الرغم من أن الأطباء قالوا إن هذا لم يكن لتسبب حالته.ووصلت سيارة الإسعاف الجوي إلى أومسك صباح الجمعة لكن الأطباء الروس قالوا في البداية إن نافالني كان 'غير مستقر' لدرجة يصعب معها نقله.وأعلنوا مساء الجمعة أنهم وافقوا على السماح بنقله بعد أن فحصه أطباء ألمان وقالت مؤسسة سينما السلام إنهم 'مستعدون وقادرون' على نقله إلى برلين.- لا يمكن الوثوق بالمستشفى -وجاء هذا التحول بعد خطاب من زوجة نافالني يوليا مع استئناف مباشر لبوتين وبعد أن طلب مساعدون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل لدى الحكومة الروسية.نافالني هو الأحدث في سلسلة طويلة من منتقدي الكرملين الذين أصيبوا بمرض خطير أو ماتوا في حالات تسمم واضحة.وقالت يوليا نافالنايا للصحفيين إنها تريد أن تكون نافالني 'في مستشفى مستقل نثق بأطبائه'.تم إرسال سيارة الإسعاف الجوي لنقل نافالني إلى برلين بعد أن قدمت المستشارة أنجيلا ميركل عرضًا للعلاج.أعرب قادة الاتحاد الأوروبي ، بمن فيهم ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عن قلقهم بشأن نافالني ، الذي واجه هجمات جسدية ومحاكمات متكررة خلال أكثر من عقد من معارضة السلطات الروسية.وفقد نافالني وعيه بعد وقت قصير من إقلاع طائرته يوم الخميس من تومسك في سيبيريا ، حيث كان يعمل لدعم مرشحي المعارضة قبل الانتخابات الإقليمية الشهر المقبل.وقال يارمش إنه بدا "بخير تماما" قبل ركوب الطائرة ولم يشرب سوى كوب من الشاي في المطار.وقالت إنها متأكدة من أنه عانى من "تسمم متعمد" ووجهت الاتهامات إلى بوتين.كما زعمت أن رفض روسيا إخلاء نافالني كان خدعة "للتلاعب بالوقت" وجعل من المستحيل تعقب السم، ما يشكل "تهديدًا خطيرًا على حياته".وصنع نافالني العديد من الأعداء من خلال تحقيقاته الخاصة بمكافحة الفساد، والتي غالبًا ما تكشف عن أنماط الحياة المترفة للنخبة الروسية وتجذب ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.