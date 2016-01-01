عضو بـ"الدفاع والأمن القومي" في مصر: إعلان السراج مناورة اذا لم يشمل خروج المرتزقة من ليبيا



عضو لجنة الدفاع والأمن القومي تامر الـشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي تامر الـشهاوي

اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تامر الـشهاوي، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خطوة شجاعة.



وقال الـشهاوي في تصريح لقناة "RT" إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسى وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، والدعوه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق كافة الأطراف الليبية، "خطوه شجاعة"، معربا عن أمله في أن يؤدى ذلك إلى توحيد الصف الليبى ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.



وأشار الـشهاوي إلى أن البيان لقي ترحيبا أمميا واسعا، و"عبرت مصر أيضا عن ترحيبها بتلك الخطوه المهمة لإعادة الاستقرار فى ليبيا"، مضيفا أنه "بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى سأعتبر هذا البيان مناورة من الوفاق وداعميها الأتراك لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسى والبرلمان الجديد لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسى الداخلى فى ليبيا، لذا فانا أرى أنه من المهم أن تخضع انتخابات مارس المقبل لإشراف أممى إفريقى ومراقبة دولية وهنا يكون الرهان الحقيقى على الشعب الليبى".