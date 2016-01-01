15 صاروخا على إسرائيل و150 حريقا.. تل أبيب تكشف خسائرها من ضرب غزة

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15 صاروخا على إسرائيل

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم، السبت، أن حصيلة الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية بلغت 15 صاروخًا، وأكثر من 150 حريقًا في مستوطنات الغلاف.

وأوضحت القناة، أن الصواريخ أسفرت عن إصابة منزلين بشكل مباشر.

وأشارت "كان" إلى أن أكثر من 150 حريقًا اندلع في حقول المستوطنين في غلاف غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة.

ويشهد قطاع غزة توترًا بين المقاومة والاحتلال، بعد تعنت الأخير في تنفيذ التفاهمات ولجوء الغزيين لمواجهات ليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية

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