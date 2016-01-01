تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على أماكن معامل التنسيق بجامعة عين شمس

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يبدأ غدا فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بمكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس ومعامل التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر من السبت 22 أغسطس إلى الأربعاء 26 اغسطس.



تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة غدا



وينشر صدى البلد أماكن مكاتب التنسيق بمحتلف كليات جامعة عين شمس لطلاب الثانوية العامة:

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وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال 13 معملا في خمس كليات وهما :1-(الآداب) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون)2- وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية)عميد تربية رياضية كفر الشيخ: طلابنا لابد ألا يكون بهم عيوب خلقية.. وأحمد عمر سيبدع في أي كلية نظرية أخرى3- وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني)4-(الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون)5- (بكلية الزراعة) بشبرا الخيمةوهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة –تقليل الاغتراب....وغيرها ).