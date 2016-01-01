يسبب التسمم .. احذري إعطاء الماء للرضع قبل 6 أشهر

تتساءل الكثير من الامهات عن شرب ماء للرضيع والوقت المناسب لشرب الماء ، و تقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية لا يجب إعطاء الرضيع الماء قبل ٦ أشهر
ونصحت سهام بإعطاء المواليد الماء حتى عمر ٦ أشهر لأن حجم المعدة عند الرضيع صغيرة وتمتلئ بسرعة فلا يستطيع تناول احتياجه من الحليب ويقل غذاؤه وقد يحدث تسمم الماء
تابعت سهام زيادة مستوى الماء في الدم وقله الاملاح وقد يحصل تسمم للطفل اسهال من تناول الماء غير المقعم او مخلوط(سكر نبات، منقوع تمر
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