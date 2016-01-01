يسبب التسمم .. احذري إعطاء الماء للرضع قبل 6 أشهر



احذري إعطاء الماء للرضع احذري إعطاء الماء للرضع



تتساءل الكثير من الامهات عن شرب ماء للرضيع والوقت المناسب لشرب الماء ، و تقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية لا يجب إعطاء الرضيع الماء قبل ٦ أشهر



ونصحت سهام بإعطاء المواليد الماء حتى عمر ٦ أشهر لأن حجم المعدة عند الرضيع صغيرة وتمتلئ بسرعة فلا يستطيع تناول احتياجه من الحليب ويقل غذاؤه وقد يحدث تسمم الماء



تابعت سهام زيادة مستوى الماء في الدم وقله الاملاح وقد يحصل تسمم للطفل اسهال من تناول الماء غير المقعم او مخلوط(سكر نبات، منقوع تمر



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وتوضح باختصار الرضيع في أول 6 شهور لا يحتاج إلا لحليب الأم او الرضاعة بصفة عامة وعند البدء بإدخال الاطعمة يمكنك اعطاؤه الماء.